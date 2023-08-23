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В Бурятии продолжают искать двух утонувших детей

В Бурятии продолжают искать двух утонувших детей
Происшествия, 
В районы, где они ушли под воду, выдвинулись спасатели

В среду, 23 августа, сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) отправились на повторные поиски утонувших детей. Это 12-летняя девочка, которая ушла под воду в Оке, и 13-летний мальчик, погибший в Бичурском районе О ходе поисковых работ сообщат чуть позже, отметили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

13-летний мальчик утонул в реке Хилок неделю назад, 15 августа. Там купались трое подростков, и одного из них подхватило течением. Девочка, которая приехала в Окинский район к родственникам, находилась в водоёме без присмотра взрослых. Школьница хотела поймать упавший в воду тапок, отплыла довольно далеко от берега и её в итоге тоже унесло. 

К поискам  пропавшей сразу приступили сотрудники полиции и местные жители. К ним также присоединились волонтёры и спасатели. В воскресенье, 20-го числа, в группе «Ока-инфо 24/7» объявляли сбор добровольцев. В СУ СКР по Бурятии возбудили уголовное дело.
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