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В Бурятии водитель Toyota Corolla сбил корову

В Бурятии водитель Toyota Corolla сбил корову
Происшествия,  Фото:"Селенга-инфо"
Инцидент произошёл поздним вечером

Вечером 21 августа произошло в Селенгинском районе Бурятии автомобиль сбил корову.

- В 21:35 26-летний водитель Toyota Corolla двигался со стороны Гусиноозёрска в направлении Улан-Удэ. Недалеко от села Жаргаланта на 74 км автодороги мужчина совершил наезд на корову, - сообщает «Селенга-инфо»

В результате ДТП 49-летний пассажир получил ушиб носа. После осмотра медики отпустили его домой.

ДТП

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