В Бурятии водитель Toyota Corolla сбил корову

Инцидент произошёл поздним вечером



Вечером 21 августа произошло в Селенгинском районе Бурятии автомобиль сбил корову.



- В 21:35 26-летний водитель Toyota Corolla двигался со стороны Гусиноозёрска в направлении Улан-Удэ. Недалеко от села Жаргаланта на 74 км автодороги мужчина совершил наезд на корову, - сообщает «Селенга-инфо»



В результате ДТП 49-летний пассажир получил ушиб носа. После осмотра медики отпустили его домой.



