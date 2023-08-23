Инцидент произошёл поздним вечером
Вечером 21 августа произошло в Селенгинском районе Бурятии автомобиль сбил корову.
- В 21:35 26-летний водитель Toyota Corolla двигался со стороны Гусиноозёрска в направлении Улан-Удэ. Недалеко от села Жаргаланта на 74 км автодороги мужчина совершил наезд на корову, - сообщает «Селенга-инфо»
В результате ДТП 49-летний пассажир получил ушиб носа. После осмотра медики отпустили его домой.
В Бурятии водитель Toyota Corolla сбил корову
Происшествия, Фото:
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