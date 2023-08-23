Их владельцев оштрафовали на 21 тысячу рублей
С начала лета в Мухоршибирском районе зафиксировали 14 нападений собак на людей с причинением вреда их здоровью. Об этом сообщили в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Владельцев четвероногих привлекли к ответственности. Семь человек оштрафовали на общую сумму в 21 тысячу рублей.
Кроме того, в пяти случаях местные жители нарушили правила выгула домашних животных. На них тоже составили протоколы. Троим мухоршибирцам, которые отпустили своих собак на самовыгул, уже выписали штрафы на 9 тысяч.
В районе Бурятии собаки за лето покусали 14 человек
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