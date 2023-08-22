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В Бурятии всем миром ищут пропавшего 45-летнего мужчину

В Бурятии всем миром ищут пропавшего 45-летнего мужчину
Происшествия,  Фото:vk.com/lizaalert_buryatiya
Сельчанин ушёл с заимки ещё в июле и исчез без следа

В Тарбагатайском районе Бурятии пропал 45-летний местный житель. Произошло это ещё месяц назад. Мужчина ушёл с заимки около села Харитоново. В последний раз его видели там 18 июля.

Заявка на поиск поступила в добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» 7 августа в 11:00. Собрав всю информацию о пропавшем и согласовав ориентировки с полицией, волонтёры распространили их в Сети.

- На горячую линию отряда сразу начали поступать свидетельства о том, что мужчину видели на железнодорожном вокзале в Улан-Удэ, а также в Бичурском районе. Всю информацию по его поиску мы после отработки передаём в полицию, – рассказали на официальной странице «ЛизаАлерт» в Бурятии во «ВКонтакте».

В итоге в районе приступили к поискам сельчанина вместе с сотрудниками полиции. В воскресенье, 20 августа, добровольцы отправились в Тарбагатай. Они заказали карты местности, подготовили необходимое оборудование и запросили разрешение для отработки местности с воздуха при помощи беспилотника.

Пилот направления «Беспилотная авиация» обследовал открытые участки и сделал более 350 фото, которые передал в группу просмотра и анализа снимков. Волонтёры тем временем выполняли задачи, поставленные координатором.

Всего мужчину искали 22 человека – представители отряда, сотрудник следственного комитета, правоохранители, а также друг и родственник исчезнувшего. Они разделились на пять пеших групп – «лис» и преодолели 86 с лишним километров по сложной пересечённой горно-таёжной местности с перепадами высот по оврагам, промоинам и крутым склонам. Приходилось пробираться и по скальнику и сквозь плотный сосновый молодняк.

Каждая группа обследовала местность в заданных квадратах, прошагав от 12 до 16 километров. Однако мужчину так и не нашли. Ориентировку с его приметам разместили в официальной группе «ЛизаАлерт» в «ВК».
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