В Бурятии продукты жителям отрезанных из-за подтопления сёл доставляют на лодках

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Дорогу, ведущую к сёлам, затопило



17 августа в Джидинском районе Бурятии из-за подъёма реки Джида затопило дорогу, ведущую к сёлам Тохой и Укыр-Челон. Движение транспорта там сейчас невозможно.



В Тохое живут 127 человек, в том числе 29 детей, в Укыр-Челоне – 16 человек.



Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы начали возить отрезанным от «большой земли» сельчанам продукты и предметы первой необходимости на лодках.



- В течение дня спасатели перевезли на аэролодке через реку 13 человек, из которых семь взрослых и шесть детей. Доставили одну тонну груза, в том числе продовольственные товары и топливо, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Работа по оказанию помощи населению продолжается.

