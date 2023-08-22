Дорогу, ведущую к сёлам, затопило
17 августа в Джидинском районе Бурятии из-за подъёма реки Джида затопило дорогу, ведущую к сёлам Тохой и Укыр-Челон. Движение транспорта там сейчас невозможно.
В Тохое живут 127 человек, в том числе 29 детей, в Укыр-Челоне – 16 человек.
Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы начали возить отрезанным от «большой земли» сельчанам продукты и предметы первой необходимости на лодках.
- В течение дня спасатели перевезли на аэролодке через реку 13 человек, из которых семь взрослых и шесть детей. Доставили одну тонну груза, в том числе продовольственные товары и топливо, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Работа по оказанию помощи населению продолжается.
В Бурятии продукты жителям отрезанных из-за подтопления сёл доставляют на лодках
Происшествия, Фото:
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