«Чёрные» лесорубы заготовили 44,77 кубометра древесины
Сотрудники лесничеств ежедневно проводят патрулирование лесных массивов. За прошедшую неделю проведено 294 патрулирований. Во время одного из них в Кабанском районе Бурятии выявили незаконную рубку леса.
Специалисты установили нарушителей. Объём незаконно заготовленной древесины составил 44,77 кубометра, материалы переданы в ОМВД для принятия правовых решений.
Административных нарушений по статье 8.28 КоАП РФ «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев» не выявлено, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Лесники напоминают, что за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Обо всех нарушениях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны по телефону 20-44-44.
В Бурятии лесники за неделю выявили одну незаконную рубку деревьев
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Чёрные» лесорубы заготовили 44,77 кубометра древесины
Мужчина имеет непогашенную судимость
Видео с жестоким избиением просочилось в соцсети
Работы осложнены тем, что произошла утечка газа
Тело убийца и хозяин дома отнесли в подполье
Сельчанин ушёл с заимки ещё в июле и исчез без следа
Проводится доследственная проверка
Дорогу, ведущую к сёлам, затопило
Девушка оставила смартфон на барной стойке без присмотра
Когда же деньги закончилась, женщина пришла в полицию
Там залило уже 80 участков
Вора нашли спящим в машине
Движение закрыто
Подростка доставили в больницу
Стали известны подробности пожара в Аршане, вспыхнувшего из-за ДТП