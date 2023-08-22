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В Бурятии лесники за неделю выявили одну незаконную рубку деревьев

В Бурятии лесники за неделю выявили одну незаконную рубку деревьев
Происшествия,  Фото:РАЛХ
«Чёрные» лесорубы заготовили 44,77 кубометра древесины

Сотрудники лесничеств ежедневно проводят патрулирование лесных массивов. За прошедшую неделю проведено 294 патрулирований. Во время одного из них в Кабанском районе Бурятии выявили незаконную рубку леса.

Специалисты установили нарушителей. Объём незаконно заготовленной древесины составил 44,77 кубометра, материалы переданы в ОМВД для принятия правовых решений.

Административных нарушений по статье 8.28 КоАП РФ «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев» не выявлено, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Лесники напоминают, что за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Обо всех нарушениях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны по телефону 20-44-44.
черные лесорубы

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