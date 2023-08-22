В Бурятии лесники за неделю выявили одну незаконную рубку деревьев

«Чёрные» лесорубы заготовили 44,77 кубометра древесины



Сотрудники лесничеств ежедневно проводят патрулирование лесных массивов. За прошедшую неделю проведено 294 патрулирований. Во время одного из них в Кабанском районе Бурятии выявили незаконную рубку леса.



Специалисты установили нарушителей. Объём незаконно заготовленной древесины составил 44,77 кубометра, материалы переданы в ОМВД для принятия правовых решений.



Административных нарушений по статье 8.28 КоАП РФ «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев» не выявлено, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Лесники напоминают, что за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена административная и уголовная ответственность.



Обо всех нарушениях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны по телефону 20-44-44.

