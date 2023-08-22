Девушка оставила смартфон на барной стойке без присмотра
В полицию Читы обратилась сотрудница кафе с заявлением о краже IPhone 14 Pro. Смартфон она купила за 105 тысяч рублей.
- Стражи порядка выяснили, что в заведение зашёл посетитель и заказал кофе. Потерпевшая оставила свой гаджет без присмотра на барной стойке и приступила к выполнению заказа. Вернувшись, она заметила отсутствие мужчины и пропажу своего телефона. Со слов заявительницы была составлена ориентировка с приметами подозреваемого и передана наружным нарядам полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 38-летний местный житель. Телефон был изъят и возвращён владелице.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Чите у сотрудницы кафе украли IPhone за 105 тысяч
Происшествия, Фото:
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