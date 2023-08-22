Мужчина имеет непогашенную судимость
45-летняя жительница Северобайкальска обратилась в полицию с заявлением о краже. Женщина сообщила, что из дома её матери, которая уехала в другой регион на постоянное место жительства, пропали золотые украшения. Ущерб составил более 109 тысяч рублей. Потерпевшая рассказала, что за квартирой она присматривает вместе с сестрой, а о хранящихся в доме украшениях знали лишь родственники.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали предполагаемого преступника. Им оказался 38-летний муж сестры потерпевшей.
Следователем установлено, что мужчина знал о хранящихся в доме украшениях. Он взял у супруги ключи от квартиры тёщи и забрал спрятанный в чемодане свёрток с украшениями. Украденное он передал знакомому, который продал украшения и выручил за них 8,5 тысяч рублей.
Во время допроса подозреваемый заявил, что не украл украшения, а забрал так как ему необходимы деньги на ремонт автомобиля. Мужчина планировал вернуть имущество родственникам.
- Отметим, что некоторое время назад мужчина уже совершал в отношении заявительницы противоправное деяние, похитив её мобильный телефон. Судом гражданину назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на 3,5 года. Судимость не погашена, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Полицейские изъяли часть украденных золотых украшений.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Житель Бурятии украл золотые украшения у тёщи, чтобы отремонтировать авто
Происшествия, Фото:
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