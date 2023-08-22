Вора нашли спящим в машине
Ночью 21 августа в полицию обратилась 51-летняя жительница села Никольск Мухоршибирского района Бурятии. Женщина вернулась от друзей домой и обнаружила пропажу телевизора. Ущерб составил около 14 тысяч рублей.
Полицейским женщина пояснила, что накануне вечером распивала спиртное с бывшим сожителем, а когда он уснул, ушла в гости, оставив мужчину в своём доме.
Полицейские вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний сельчанин. Мужчина был найден спящим в автомобиле на одной из улиц села.
Выяснилось, что мужчина проснулся ночью и захотел опохмелиться. Не найдя денег на алкоголь, он решил украсть и продать телевизор бывшей сожительницы.
- Он забрал имущество, увёз на машине в соседнее село и передал знакомым, которые пообещали рассчитаться за покупку чуть позднее, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Украденный телевизор полицейские изъяли.
Подозреваемый не работает, ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Также мужчина привлечён к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.
Житель Бурятии украл телевизор у бывшей возлюбленной
Происшествия, Фото:
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