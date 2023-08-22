22 августа

21 августа

Популярное

Житель Бурятии украл телевизор у бывшей возлюбленной

Житель Бурятии украл телевизор у бывшей возлюбленной
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вора нашли спящим в машине

Ночью 21 августа в полицию обратилась 51-летняя жительница села Никольск Мухоршибирского района Бурятии. Женщина вернулась от друзей домой и обнаружила пропажу телевизора. Ущерб составил около 14 тысяч рублей.

Полицейским женщина пояснила, что накануне вечером распивала спиртное с бывшим сожителем, а когда он уснул, ушла в гости, оставив мужчину в своём доме.

Полицейские вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний сельчанин. Мужчина был найден спящим в автомобиле на одной из улиц села.

Выяснилось, что мужчина проснулся ночью и захотел опохмелиться. Не найдя денег на алкоголь, он решил украсть и продать телевизор бывшей сожительницы.

- Он забрал имущество, увёз на машине в соседнее село и передал знакомым, которые пообещали рассчитаться за покупку чуть позднее, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Украденный телевизор полицейские изъяли.

Подозреваемый не работает, ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Также мужчина привлечён к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.

кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии топит пригородный район
В Бурятии топит пригородный район
Происшествия, 22.08.2023
Там залило уже 80 участков
В Бурятии водитель, устроивший крупный пожар в кафе, бросился в бега
В Бурятии водитель, устроивший крупный пожар в кафе, бросился в бега
Происшествия, 22.08.2023
Стали известны подробности пожара в Аршане, вспыхнувшего из-за ДТП
В Иркутской области в ДТП погиб 22-летний водитель «Жигулей»
Происшествия, 22.08.2023
Водитель не справился с управлением и вылетел на встречку
Двое иркутян ответят за убийство 22-летней давности
Двое иркутян ответят за убийство 22-летней давности
Происшествия, 22.08.2023
Они жестоко расправились с подозреваемыми в краже
В Бурятии после ДТП разгорелся страшный пожар в кафе
В Бурятии после ДТП разгорелся страшный пожар в кафе
Происшествия, 22.08.2023
Водитель автомобиля въехал прямо в резервуар с газом
У жителя Иркутской области взыскали деньги за проданный автомобиль
У жителя Иркутской области взыскали деньги за проданный автомобиль
Происшествия, 22.08.2023
Мужчину дважды останавливали пьяным за рулём 
В Иркутской области бесхозные скотомогильники поставят на учёт
В Иркутской области бесхозные скотомогильники поставят на учёт
Происшествия, 21.08.2023
Прокуратура выявила нарушение об охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия, обращения с отходами животноводства
В Чите суд конфисковал автомобиль супруги водителя за пьяную езду
В Чите суд конфисковал автомобиль супруги водителя за пьяную езду
Происшествия, 21.08.2023
Мужчину дважды останавливали нетрезвым за рулём 
На Ольхоне произошёл степной пожар
На Ольхоне произошёл степной пожар
Происшествия, 21.08.2023
Как произошёл пожар в заповедной степи, ещё предстоит выяснить 
Житель Бурятии едва не погиб на пожаре
Житель Бурятии едва не погиб на пожаре
Происшествия, 21.08.2023
Огонь отрезал мужчине путь на улицу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^