В Бурятии Селенга затопила дорогу

Движение закрыто
Движение транспорта остановлено на участке автодороги в Кяхтинском районе Бурятии из-за выхода на дорогу реки Селенга.
- В результате подъёма уровня воды в реке Селенга перекрыт проезд по автодороге между двумя мостами в сторону Джидинского района, - сообщает «Кяхта-инфо».
Ведётся мониторинг обстановки.
Как сообщал «Байкал-Daily», 20 августа в Бурятии ввели режим ЧС регионального характера в границах Северо-Байкальского района в связи с выходом воды из русла реки Холодная. Там оказалась разрушена дамба, и вода размыла железнодорожные пути. Пассажирское и автомобильное сообщение приостановлено.
Сейчас рядом с повреждённой ниткой на перегоне «Нижнеангарск – Холодная» укладывают новые пути
.
Там залило уже 80 участков
Вора нашли спящим в машине
Движение закрыто
Подростка доставили в больницу
Стали известны подробности пожара в Аршане, вспыхнувшего из-за ДТП
Он отправится в колонию-поселение
Водитель не справился с управлением и вылетел на встречку
Они жестоко расправились с подозреваемыми в краже
Водитель автомобиля въехал прямо в резервуар с газом
Мужчину дважды останавливали пьяным за рулём
Прокуратура выявила нарушение об охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия, обращения с отходами животноводства
Мужчину дважды останавливали нетрезвым за рулём
Как произошёл пожар в заповедной степи, ещё предстоит выяснить
В день гибели у мужчины был выходной
Огонь отрезал мужчине путь на улицу