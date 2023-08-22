В Бурятии топит пригородный район

Там залило уже 80 участков



Уровень Селенги в Иволгинском районе Бурятии повысился до 242 сантиметров – она выше поймы уже на 12. Критической отметкой считается 330.



По данным единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) района на 22 августа, водами протоки и самой реки подтопило уже 63 участка, а грунтовыми – ещё 17. Итого – 80.



В сельских поселениях на берегу Селенги выставили вешки. Ведётся мониторинг, рассказали в группе «Иволга-инфо.24/7».

