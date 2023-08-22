Подростка доставили в больницу
В понедельник, 21 августа, в Бурятии в ДТП пострадал 16-летний подросток. Он ехал на мопеде, когда столкнулся с микроавтобусом, сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.
С полученными травмами подростка доставили в центральную районную больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 9 июня в селе Топка Бичурского района 17-летний мотоциклист не справился с управлением и перевернулся. Юношу с травмами доставили в больницу.
В Бурятии в ДТП попал 16-летний водитель мопеда
Происшествия, Фото:
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