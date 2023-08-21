21 августа

20 августа

Популярное

Житель Бурятии едва не погиб на пожаре

Житель Бурятии едва не погиб на пожаре
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Огонь отрезал мужчине путь на улицу

Днём 20 августа в селе Мухоршибирь в Бурятии на пожаре едва не погиб мужчина.

Когда на место прибыли пожарные, огнём были охвачены баня, гараж, забор и пристроенная к дому веранда. Была угроза распространения огня на жилой дом.

- Личный состав прибыл на место за четыре минуты и немедленно приступил к тушению пожара, который удалось ликвидировать за полтора часа. В результате пожара полностью сгорела баня и крыша, объединяющая баню и гараж, повреждён забор, и пристроенная к дому веранда на площади 15 кв.м, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Пожарные спасли хозяина дома, который во время пожара находился внутри и не успел самостоятельно покинуть помещение. Огонь отрезал путь на улицу, и пожарным пришлось эвакуировать мужчину через окно.

Также во время пожара пострадала женщина, которая самостоятельно пыталась потушить огонь. Она получила ожоги второй степени.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в бане.



пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области бесхозные скотомогильники поставят на учёт
В Иркутской области бесхозные скотомогильники поставят на учёт
Происшествия, 21.08.2023
Прокуратура выявила нарушение об охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия, обращения с отходами животноводства
В Чите суд конфисковал автомобиль супруги водителя за пьяную езду
В Чите суд конфисковал автомобиль супруги водителя за пьяную езду
Происшествия, 21.08.2023
Мужчину дважды останавливали нетрезвым за рулём 
На Ольхоне произошёл степной пожар
На Ольхоне произошёл степной пожар
Происшествия, 21.08.2023
Как произошёл пожар в заповедной степи, ещё предстоит выяснить 
Житель Бурятии едва не погиб на пожаре
Житель Бурятии едва не погиб на пожаре
Происшествия, 21.08.2023
Огонь отрезал мужчине путь на улицу
В Бурятии в зоне ЧС застряли более 200 пассажиров поездов
В Бурятии в зоне ЧС застряли более 200 пассажиров поездов
Происшествия, 21.08.2023
Уровень реки, размывшей железнодорожные пути, снижается
В Улан-Удэ подтоплено более 30 участков
В Улан-Удэ подтоплено более 30 участков
Происшествия, 21.08.2023
В столице Бурятии вновь ожидается подъём Селенги
Мошенники похитили у жительницы Бурятии 7 млн рублей
Мошенники похитили у жительницы Бурятии 7 млн рублей
Происшествия, 21.08.2023
Женщина приехала в Иркутск и планировала купить там квартиру
В Улан-Удэ пытались украсть гараж со штрафстоянки
В Улан-Удэ пытались украсть гараж со штрафстоянки
Происшествия, 21.08.2023
На территорию вечером заехала «воровайка»
Житель Бурятии ограбил 16-летнего подростка на улице
Житель Бурятии ограбил 16-летнего подростка на улице
Происшествия, 21.08.2023
Грабитель подумал, что юноша его сфотографировал

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^