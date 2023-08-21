Житель Бурятии едва не погиб на пожаре



Пожарные спасли хозяина дома, который во время пожара находился внутри и не успел самостоятельно покинуть помещение. Огонь отрезал путь на улицу, и пожарным пришлось эвакуировать мужчину через окно.



Также во время пожара пострадала женщина, которая самостоятельно пыталась потушить огонь. Она получила ожоги второй степени.



По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в бане.











Днём 20 августа в селе Мухоршибирь в Бурятии на пожаре едва не погиб мужчина.Когда на место прибыли пожарные, огнём были охвачены баня, гараж, забор и пристроенная к дому веранда. Была угроза распространения огня на жилой дом.- Личный состав прибыл на место за четыре минуты и немедленно приступил к тушению пожара, который удалось ликвидировать за полтора часа. В результате пожара полностью сгорела баня и крыша, объединяющая баню и гараж, повреждён забор, и пристроенная к дому веранда на площади 15 кв.м, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.