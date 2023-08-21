Загадочную смерть железнодорожника в зоне ЧС в Бурятии прокомментировали в РЖД



В пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги прокомментировал смерть работника РЖД, который таинственно пропал накануне в северо-байкальском посёлке Кичера. На следующий день после исчезновения, 21 августа, мужчину В пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги прокомментировал смерть работника РЖД, который таинственно пропал накануне в северо-байкальском посёлке Кичера. На следующий день после исчезновения, 21 августа, мужчину обнаружили мёртвым.



Изначально сообщалось, что утром 20-го числа северобайкалец должен был выйти на работу. Однако распространившуюся информацию об его участии в восстановлении размытого участка БАМ назвали несоответствующей действительности.



- 19 августа в 7:45 по местному времени машинист тепловоза завершил ночную смену на станции «Кичера». После сотрудник к работе не привлекался и на смену не заступал, поскольку положенный период отдыха у него истекал только 21 августа. Где он находился в этот промежуток времени, устанавливают правоохранительные органы, – подчеркнули в пресс-службе ВСЖД.



Там добавили, что ОАО «РЖД» окажет необходимую поддержку семье и родным железнодорожника, в том числе – психологическую и материальную помощь.