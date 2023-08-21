Жителя Бурятии осудили за найденное в амбаре оружие

Мужчина хранил винтовку и ружьё дома



Житель Кижингинского района Бурятии признан виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия.



На суде мужчина рассказал, что летом 2019 года в подполье амбара нашёл охотничью винтовку, двуствольное охотничье ружьё, а также три патрона.



О находке в правоохранительные органы мужчина не сообщил. Вместо он отвёз оружие домой, где и хранил всё это время. Позже в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия полицейские нашли у мужчины оружие.



- При вынесении решения суд учёл полное признание своей вины, активное способствование расследованию преступления, положительные характеристики с места жительства, наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей, неудовлетворительное состояние здоровья, - сообщает пресс-служба Хоринского районного суда.



Мужчине назначили один год ограничения свободы.



Изъятое оружие и патроны передали в управление Росгвардии по Бурятии для определения их судьбы.

