Мужчина хранил винтовку и ружьё дома
Житель Кижингинского района Бурятии признан виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия.
На суде мужчина рассказал, что летом 2019 года в подполье амбара нашёл охотничью винтовку, двуствольное охотничье ружьё, а также три патрона.
О находке в правоохранительные органы мужчина не сообщил. Вместо он отвёз оружие домой, где и хранил всё это время. Позже в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия полицейские нашли у мужчины оружие.
- При вынесении решения суд учёл полное признание своей вины, активное способствование расследованию преступления, положительные характеристики с места жительства, наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей, неудовлетворительное состояние здоровья, - сообщает пресс-служба Хоринского районного суда.
Мужчине назначили один год ограничения свободы.
Изъятое оружие и патроны передали в управление Росгвардии по Бурятии для определения их судьбы.
Жителя Бурятии осудили за найденное в амбаре оружие
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Убийство произошло по пьяной лавочке
Мужчина хранил винтовку и ружьё дома
Женщина ушла вглубь леса и заблудилась
Драка произошла ещё в 2014 году
Уровень реки, размывшей железнодорожные пути, снижается
В столице Бурятии вновь ожидается подъём Селенги
Пострадавший доставлен в больницу
Женщина приехала в Иркутск и планировала купить там квартиру
На территорию вечером заехала «воровайка»
Грабитель подумал, что юноша его сфотографировал
Его поиски продолжались несколько часов
Владелец авто проснулся только в момент ДТП
Его ищут уже почти неделю
Водитель фронтального погрузчика упал в обрыв
К поискам мужчины уже подключились волонтёры