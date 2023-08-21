В Улан-Удэ подтоплено более 30 участков

В столице Бурятии вновь ожидается подъём Селенги



В Улан-Удэ ожидается дальнейший рост подъёма рек. За минувшие сутки Селенга поднялась на 2 сантиметра – до 240, а Уда – на 1 сантиметр, сейчас её уровень 199 сантиметров.



- Из-за ситуации с Селенгой на территории Монголии, где прогнозируются длительные осадки, рост уровня воды в Селенге в черте города продолжится, - сообщил на брифинге зампредседателя комитета по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров.



Максимальный уровень Селенги в этом году пока составляет 252 см, он был зафиксирован в июле. После этого река пошла на спад, но сейчас рост опять возобновился.



По словам Дмитрия Фёдорова, ситуация ещё не так плоха в сравнении с сентябрем 2021 года, когда уровень воды в Селенге был 269 см.



- В настоящий момент подтоплено 34 земельных участка, 21 участок затоплен грунтовыми водами, 13 участков – речной водой. Больше всех пострадало СНТ «Судостроитель». В этом СНТ затоплено 22 участка грунтовыми и речными водами. Его жители сейчас передвигаются по специальной насыпи. Как вода сойдёт, обычная дорога в СНТ будет восстановлена, - сообщил Дмитрий Фёдоров.



Он добавил, что в «Судостроителе» сложная ситуация, остановить воду не представляется возможным.



- Вода здесь – в центре этого СНТ. Участки по улицам Иллюминаторная, Железная находятся в низине, затапливаются грунтовыми водами. Угроз другим домам нет. Но если уровень воды будет подниматься, то будет угроза подъёма речной воды, - отметил Дмитрий Фёдоров.



Также непростая ситуация в СНТ «Весна» и «20 лет Победы», которые располагаются рядом с рекой Степная Протока.



- Тут на участке проходит автомобильная дорога, ведущая к СНТ «20 лет Победы», там сейчас размыв береговой лини, там нужно укреплять берег. На прошлой неделю укрепили берег в СНТ «Весна». Сейчас, к сожалению, появилась угроза подтопления дороги, которая ведёт к СНТ «Дружба» и СНТ «20 лет Победы». По ней проходит 31 маршрут, - добавил Фёдоров.



Администрация города и прокуратура проводят проверку, рассматривается возможность провести берегоукрепление на территории этих СНТ с помощью федеральных ведомств.



Территориальный отдел водных ресурсов по Бурятии уже заключил контракт на разработку проектно-сметной документации на берегоукрепление вдоль всей Степной Протоки. Сейчас специалисты проводят замеры, проект будет готов к концу года. Средства планируется привлечь из федерального бюджета.



- После схода воды планируем укрепить нынешнюю дамбу в СНТ «Весна». Участки возле домов 87, 92 держим на особом контроле, - добавили в мэрии.



По ситуации с СНТ «Сибиряк», в частности по улице 19, Дмитрий Фёдоров отметил, что там, «благодаря тому, что есть дамба, удалось защитить большую часть домов от подтопления. «Но всё же, в этом СНТ некоторые участки затоплены, так как они находятся в низине. В случае необходимости будет проведена эвакуация местных жителей», - добавил он.



Отвечая на вопросы по 44 школе, Дмитрий Фёдоров заявил, что подтопление цокольного этажа школы грунтовыми водами не помешает учебному процессу.



В случае подъёма воды и необходимости задокументировать ущерб, жителям нужно обратиться в администрацию Советского района по тел. 227588, Октябрьского района - по тел. 415533, и по телефону круглосуточной горячей линии ЕДДС – по тел. 213665. Компенсация ущерба от подтопления принимается решением специальной комиссии.



