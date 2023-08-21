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Пропавшего на севере Бурятии железнодорожника обнаружили мёртвым

Пропавшего на севере Бурятии железнодорожника обнаружили мёртвым
Происшествия, 
Его поиски продолжались несколько часов

Жителя Северобайкальска, который бесследно пропал в посёлке Кичера в Северо-Байкальском районе, обнаружили мёртвым. Об этом рассказали в группе «Северобайкальск-инфо. 24/7». Подробности пока неизвестны.

Об исчезновении мужчины стало известно накануне. Он трудился на РЖД и утром 20 августа должен был выйти на работу. В самом районе в тот день объявили режим ЧС из-за подтопления железнодорожных путей.

Северобайкальца довезли до потока воды. Далее он собирался идти пешком – на другой стороне его ждала ещё одна машина. По дороге мужчина один раз вышел на связь и после стал недоступен.

Утром 21 августа искать железнодорожника отправились волонтёры. Они собирались обследовать лес и границы, прилегающие к железной дороге. Поиски продолжались несколько часов.
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