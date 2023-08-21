Пожарные спасли девять человек
Ночью 20 августа в Гусиноозёрске произошёл пожар в многоквартирном доме, расположенном на улице Ключевская. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
Когда пожарные прибыли, были задымлены четвёртый и пятый этаж. Пожарные спасли пятерых взрослых и четырёх детей.
Возгорание оперативно ликвидировали на площади 12 кв. метров в квартире на четвёртом этаже.
В результате пожара продуктами горения отравилась женщина 1939 года рождения. Пострадавшую госпитализировали в больницу.
Предварительная причина произошедшего - короткое замыкание электросети.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 19 августа в Улан-Удэ мужчина получил ожоги, пытаясь самостоятельно потушить свою баню.
В Бурятии на пожаре пострадала 84-летняя женщина
Происшествия, Фото:
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