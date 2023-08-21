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В Бурятии потушили один лесной пожар

В Бурятии потушили один лесной пожар
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Он действовал в Заиграевском районе

Накануне, 20 августа, в Бурятии ликвидировали лесной пожар. Он возник в Заиграевском районе по вине местных жителей.

- На тушении работали пять сотрудников лесной охраны. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,15 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На утро 21 августа новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.

В Бурятии действует особый противопожарный режим.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.
лесные пожары

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