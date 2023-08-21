В Бурятии потушили один лесной пожар

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Он действовал в Заиграевском районе



Накануне, 20 августа, в Бурятии ликвидировали лесной пожар. Он возник в Заиграевском районе по вине местных жителей.



- На тушении работали пять сотрудников лесной охраны. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,15 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На утро 21 августа новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.



В Бурятии действует особый противопожарный режим.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.

