Он действовал в Заиграевском районе
Накануне, 20 августа, в Бурятии ликвидировали лесной пожар. Он возник в Заиграевском районе по вине местных жителей.
- На тушении работали пять сотрудников лесной охраны. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,15 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На утро 21 августа новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.
В Бурятии действует особый противопожарный режим.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.
В Бурятии потушили один лесной пожар
Происшествия, Фото:
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