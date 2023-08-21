В Иркутской области бесхозные скотомогильники поставят на учёт

Прокуратура выявила нарушение об охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия, обращения с отходами животноводства



Как выяснила прокурорская проверка, в Иркутской области находятся бесхозяйные скотомогильники. Органы государственной власти региона не ставили на кадастровый учёт, не принимали меры регистрации права собственности, установлению санитарно-защитных зон объектов.



В суд был направлен иск об устранении нарушений, об обязании компетентных органов обеспечить постановку объектов на кадастровый учёт, регистрацию права собственности на них, включить в реестр имущества государственной собственности региона сведения о скотомогильниках, а также принять меры для установления санитарно-защитных зон объектов.



Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объёме. После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

