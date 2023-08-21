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В Иркутской области бесхозные скотомогильники поставят на учёт

В Иркутской области бесхозные скотомогильники поставят на учёт
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Прокуратура выявила нарушение об охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия, обращения с отходами животноводства

Как выяснила прокурорская проверка, в Иркутской области находятся бесхозяйные скотомогильники. Органы государственной власти региона не ставили на кадастровый учёт, не принимали меры регистрации права собственности, установлению санитарно-защитных зон объектов.

В суд был направлен иск об устранении нарушений, об обязании компетентных органов обеспечить постановку объектов на кадастровый учёт, регистрацию права собственности на них, включить в реестр имущества государственной собственности региона сведения о скотомогильниках, а также принять меры для установления санитарно-защитных зон объектов.

Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объёме. После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. 
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