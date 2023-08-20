В районе Бурятии едва не утонули перевернувшиеся на лодке рыбаки



Этот инцидент произошёл ещё неделю назад, 12 августа, в Еравнинском районе. Двое жителей села Сосново-Озёрское рыбачили с лодки, которая в какой-то момент перевернулась.



Случилось это примерно в 500 метрах от берега. Мужчины принялись звать на помощь. Крики услышал другой сельчанин – Степан Андриевский, который удил рыбу, сидя у воды.



О произошедшем он сообщил по телефону Льву Жалыбину, находившемуся как раз недалеко от тонувших. Тот помог людям забраться в свою лодку и доставил на берег вместе с их перевёрнутым судном.



Как выяснилось, спасательный жилет был только на одном рыбаке. Со второго он соскользнул и оказался под плавсредством, начавшим тонуть. Товарищи держались за него и друг за друга – на воде оба оставались лишь благодаря уцелевшему жилету, пишет «Еравна-инфо.24/7».



В Еравнинском ИУ центра ГИМС МЧС России по Бурятии Степана Андриевского и Льва Жалыбина поблагодарили за спасение рыбаков. А жителям Бурятии ещё раз напомнили, что нельзя пренебрегать правилами безопасности на воде. «При эксплуатации маломерных судов обязательно надевайте спасательные жилеты», – подчеркнули в ГИМС.

