В Бурятии на Мандрике лоб в лоб столкнулись BMW и Volkswagen

В одной из иномарок ехали дети
В субботу, 19 августа, на перевале Мандрик в Прибайкальском районе Бурятии произошло лобовое столкновение автомобилей.
- Около 14:30 на 415 километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» столкнулись BMW и Volkswagen. По предварительной информации, BMW выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с Volkswagen, который двигался по своей стороне, - сообщает «Прибайкалье-инфо» со ссылкой на районный ОГИБДД.
В BMW находились четыре пассажира, в том числе дети в возрасте 3 и 6 лет.
Известно, что дети не пострадали, остальная информация уточняется.
В одной из иномарок ехали дети
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