В Бурятии на Мандрике лоб в лоб столкнулись BMW и Volkswagen





В субботу, 19 августа, на перевале Мандрик в Прибайкальском районе Бурятии произошло лобовое столкновение автомобилей.- Около 14:30 на 415 километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» столкнулись BMW и Volkswagen. По предварительной информации, BMW выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с Volkswagen, который двигался по своей стороне, - сообщает «Прибайкалье-инфо» со ссылкой на районный ОГИБДД.В BMW находились четыре пассажира, в том числе дети в возрасте 3 и 6 лет.Известно, что дети не пострадали, остальная информация уточняется.