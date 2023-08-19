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В Бурятии на Мандрике лоб в лоб столкнулись BMW и Volkswagen

В Бурятии на Мандрике лоб в лоб столкнулись BMW и Volkswagen
Происшествия,  Фото:"Прибайкалье-инфо"
В одной из иномарок ехали дети

В субботу, 19 августа, на перевале Мандрик в Прибайкальском районе Бурятии произошло лобовое столкновение автомобилей.

- Около 14:30 на 415 километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» столкнулись BMW и Volkswagen. По предварительной информации, BMW выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с Volkswagen, который двигался по своей стороне, - сообщает «Прибайкалье-инфо» со ссылкой на районный ОГИБДД.


В BMW находились четыре пассажира, в том числе дети в возрасте 3 и 6 лет.

Известно, что дети не пострадали, остальная информация уточняется.

ДТП

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