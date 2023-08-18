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Расплющило о дерево: В Иркутской области в ДТП погибли три человека

Происшествия,  Фото:Baikal-daily.r
Люди скончались на месте

Страшное ДТП, унёсшее жизни троих человек, произошло 18 августа в Балаганском районе Иркутской области.

Всё произошло около 15:30 на автодороге Залари – Жигалово вблизи посёлка Балаганск, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

По предварительной информации, 48-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Гранта» не справился с управлением, съехал с проезжей части и влетел в дерево. Автомобиль буквально расплющило, он повис на дереве.

В результате случившегося водитель и два пассажира скончались до прибытия медиков.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
ДТП смерть

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