Люди скончались на месте
Страшное ДТП, унёсшее жизни троих человек, произошло 18 августа в Балаганском районе Иркутской области.
Всё произошло около 15:30 на автодороге Залари – Жигалово вблизи посёлка Балаганск, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
По предварительной информации, 48-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Гранта» не справился с управлением, съехал с проезжей части и влетел в дерево. Автомобиль буквально расплющило, он повис на дереве.
В результате случившегося водитель и два пассажира скончались до прибытия медиков.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Расплющило о дерево: В Иркутской области в ДТП погибли три человека
Происшествия, Фото:
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