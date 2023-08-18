Расплющило о дерево: В Иркутской области в ДТП погибли три человека

Люди скончались на месте



Страшное ДТП, унёсшее жизни троих человек, произошло 18 августа в Балаганском районе Иркутской области.



Всё произошло около 15:30 на автодороге Залари – Жигалово вблизи посёлка Балаганск, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.



По предварительной информации, 48-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Гранта» не справился с управлением, съехал с проезжей части и влетел в дерево. Автомобиль буквально расплющило, он повис на дереве.



В результате случившегося водитель и два пассажира скончались до прибытия медиков.



Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

