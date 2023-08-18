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В аэропорту Улан-Удэ у парня нашли наркотики в носке

В аэропорту Улан-Удэ у парня нашли наркотики в носке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его задержали транспортные полицейские

В зоне вылета аэропорта Улан-Удэ транспортные полицейские задержали 21-летнего жителя Иволгинского района Бурятии. Молодой человек прятал наркотики – их нашли в кармане и в носке.

- В наружном кармане жилетки обнаружено два комочка неправильной формы темно-зелёного цвета с признаками наркотического средства. В носке на левой ноге обнаружен пластмассовый шприц, заполненный темно-зелёной жидкостью с признаками наркотического средства, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Экспертиза показала, что изъятое вещество – это масло каннабиса массой более 10 грамм.

Задержанный пояснил, что наркотики изготовил самостоятельно для личного употребления и сбывать не собирался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств». Молодому человеку избрали меру принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.

Аэропорт "Байкал" наркотики

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