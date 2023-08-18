На работника с большой высоты упала крюковая подвеска
В Чите предстанет перед судом и.о. директора стройфирмы – он ответит за смерть рабочего на строительной площадке. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть человека».
Рабочий погиб 23 сентября 2022 года в микрорайоне Каштакский при строительстве многоквартирного дома.
- Обвиняемый в нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов допустил эксплуатацию подчинёнными работниками башенного крана с неработоспособными ограничителями. В результате произошёл обрыв стального каната с последующим падением крюковой подвески на одного из работников стройки, который упал с шестого на второй этаж строящегося объекта. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Обвиняемый признал свою вину. Родственникам погибшего выплачена компенсация морального вреда в размере трёх миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Чите руководителя стройфирмы будут судить за гибель рабочего
Происшествия, Фото:
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