В Чите руководителя стройфирмы будут судить за гибель рабочего

На работника с большой высоты упала крюковая подвеска



В Чите предстанет перед судом и.о. директора стройфирмы – он ответит за смерть рабочего на строительной площадке. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть человека».



Рабочий погиб 23 сентября 2022 года в микрорайоне Каштакский при строительстве многоквартирного дома.



- Обвиняемый в нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов допустил эксплуатацию подчинёнными работниками башенного крана с неработоспособными ограничителями. В результате произошёл обрыв стального каната с последующим падением крюковой подвески на одного из работников стройки, который упал с шестого на второй этаж строящегося объекта. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Обвиняемый признал свою вину. Родственникам погибшего выплачена компенсация морального вреда в размере трёх миллионов рублей.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

