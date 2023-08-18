Иркутские наркодилеры получили 50 лет лишения свободы на четверых







В ходе работы с задержанные сыщики и следователи обнаружили в лесу рядом со спортивным парком заранее подготовленный им тайник. Оттуда изъяли около 100 граммов синтетического наркотика.













Больше 50 лет лишения свободы на четверых получили наркодилеры в Иркутске. Они продавали синтетические наркотики a-PVP и мефедрон. Покупателей искали в интернете, а закладки обустраивали преимущественно на пустырях, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.Группу наркосбытчиков полицейские задержали весной 2022 года. Операция прошла одновременно в разных районах Иркутска. Лидера драгдилеров, которым оказался 35-летний иркутянин, полицейские задержали при выходе из лифта многоквартирного дома.Кроме того, во время обысков по местам проживания наркосбытчиков изъяли запрещённые вещества, сотовые телефоны, упаковочный материал, электронные весы и банковские карты.Во время расследования установлено, что каждый из участников группы выполнял строго отведённую роль – от получения партии наркотических средств и расфасовки, до дальнейшей реализации. Подтверждена причастность участников группы к 11 эпизодам уголовных дел, среди которых сбыт наркотиков в крупном размере, попытка сбыта партии наркотика в особо крупном размере, а также хранение запрещенных веществ. Материалы уголовных дел были объединены в одно производство.Свердловский районный суд Иркутска назначил подсудимые наказание в виде реального срока лишения свободы в размере от 12 до 15 лет. Мужчинам предстоит отбывать наказание в исправительных учреждениях строгого режима, женщине – общего режима.