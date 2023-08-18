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Иркутские наркодилеры получили 50 лет лишения свободы на четверых

Иркутские наркодилеры получили 50 лет лишения свободы на четверых
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Они распространяли синтетические наркотики через закладки

Больше 50 лет лишения свободы на четверых получили наркодилеры в Иркутске. Они продавали синтетические наркотики a-PVP и мефедрон. Покупателей искали в интернете, а закладки обустраивали преимущественно на пустырях, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Группу наркосбытчиков полицейские задержали весной 2022 года. Операция прошла одновременно в разных районах Иркутска. Лидера драгдилеров, которым оказался 35-летний иркутянин, полицейские задержали при выходе из лифта многоквартирного дома.

 
В ходе работы с задержанные сыщики и следователи обнаружили в лесу рядом со спортивным парком заранее подготовленный им тайник. Оттуда изъяли около 100 граммов синтетического наркотика.


Кроме того, во время обысков по местам проживания наркосбытчиков изъяли запрещённые вещества, сотовые телефоны, упаковочный материал, электронные весы и банковские карты.



Во время расследования установлено, что каждый из участников группы выполнял строго отведённую роль – от получения партии наркотических средств и расфасовки, до дальнейшей реализации. Подтверждена причастность участников группы к 11 эпизодам уголовных дел, среди которых сбыт наркотиков в крупном размере, попытка сбыта партии наркотика в особо крупном размере, а также хранение запрещенных веществ. Материалы уголовных дел были объединены в одно производство.

Свердловский районный суд Иркутска назначил подсудимые наказание в виде реального срока лишения свободы в размере от 12 до 15 лет. Мужчинам предстоит отбывать наказание в исправительных учреждениях строгого режима, женщине – общего режима.

наркотики

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