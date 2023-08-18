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В Забайкалье изъяли свыше 300 кг корней краснокнижного растения

В Забайкалье изъяли свыше 300 кг корней краснокнижного растения
Происшествия,  Фото:Пресс-служба ПУ ФСБ России по Забайкальскому краю
Ущерб составил более семи миллионов

Пограничное управление ФСБ России по Забайкальскому краю совместно с правоохранительными органами региона с 21 июня по 21 июля проводили совместные мероприятия, направленные на профилактику правонарушений в пограничной сфере.

Было выявлено и привлечено к административной ответственности 159 нарушителей административно-правовых режимов, в отношении правонарушителей назначено 144 административных наказания в виде штрафов, на общую сумму 141 900 рублей, в виде предупреждения – 15.



Из незаконного оборота изъяты: одно нарезное огнестрельное оружие, 58 боеприпасов к нарезному огнестрельному оружию, более 300 граммов незаконно добытого шлихового золота. Также было изъято свыше 300 килограммов корней растения «Сапожниковия растопыренная», которое занесено в Красную книгу, причинённый государству ущерб составил более семи миллионов рублей.

В адрес юридических лиц внесено шесть представлений об устранении нарушений, способствовавших совершению преступления и 12 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю. 







Забайкальский край граница

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