Она украла деньги со счёта знакомого
35-летняя жительница Джидинского района Бурятии признана виновной в краже с банковского счёта.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии, безработная женщина во время застолья стащила сотовый телефон своего знакомого. Через приложение она перевела деньги на банковский счёт, а после сняла и потратила.
Джидинский районный суд назначил воровке 1 год 6 месяцев принудительных работ с удержанием 5 % заработка из заработной платы в доход государства.
Приговор суда в законную силу пока не вступил.
Жительницу Бурятии приговорили к принудительным работам за кражу
Происшествия, Фото:
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