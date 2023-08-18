Жительницу Бурятии приговорили к принудительным работам за кражу

Она украла деньги со счёта знакомого



35-летняя жительница Джидинского района Бурятии признана виновной в краже с банковского счёта.



Как сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии, безработная женщина во время застолья стащила сотовый телефон своего знакомого. Через приложение она перевела деньги на банковский счёт, а после сняла и потратила.



Джидинский районный суд назначил воровке 1 год 6 месяцев принудительных работ с удержанием 5 % заработка из заработной платы в доход государства.



Приговор суда в законную силу пока не вступил.



