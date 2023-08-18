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Жительница Иркутской области схлопотала «условку» за фиктивную прописку

Жительница Иркутской области схлопотала «условку» за фиктивную прописку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина сделала это за пять тысяч рублей

Жительница Бодайбо признана виновной по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации».

Суд установил, в марте женщина согласилась прописать иностранца в своей квартире за пять тысяч рублей. При этом она знала, что фактически он жить здесь не будет.

Женщина обратилась в уполномоченные органы с документами, указав недостоверные сведения о месте его дальнейшего проживания (пребывания). Позже по просьбе этого же лица продлила ему ранее произведённую постановку на учёт.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления и приговорил её к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Иркутская область прокуратура фиктивная постановка на учёт

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