Жительница Иркутской области схлопотала «условку» за фиктивную прописку

Женщина сделала это за пять тысяч рублей



Жительница Бодайбо признана виновной по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации».



Суд установил, в марте женщина согласилась прописать иностранца в своей квартире за пять тысяч рублей. При этом она знала, что фактически он жить здесь не будет.



Женщина обратилась в уполномоченные органы с документами, указав недостоверные сведения о месте его дальнейшего проживания (пребывания). Позже по просьбе этого же лица продлила ему ранее произведённую постановку на учёт.



Суд признал женщину виновной в совершении преступления и приговорил её к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



