Нерадивая дочь ограбила мать
Жительница Селенгинского района Бурятии, ограбившая родную мать, предстала перед судом.
На суде установлено, что женщина напала на мать, будучи пьяной. Она повалила маму на диван и применила силу, чтобы так не могла пошевелиться.
После этого пьяная дочь залезла к матери в бельё и вытащила оттуда спрятанные 5000 рублей. Деньги она потратила на спиртное.
Суд признал женщину виновной по статье «Грабёж». Её приговорили к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.
- Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Гусиноозёрского городского суда.
Жительница Бурятии ради выпивки залезла к матери в бельё
Происшествия, Фото:
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