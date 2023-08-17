17 августа

16 августа

Популярное

Жительница Бурятии ради выпивки залезла к матери в бельё

Жительница Бурятии ради выпивки залезла к матери в бельё
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Нерадивая дочь ограбила мать

Жительница Селенгинского района Бурятии, ограбившая родную мать, предстала перед судом.

На суде установлено, что женщина напала на мать, будучи пьяной. Она повалила маму на диван и применила силу, чтобы так не могла пошевелиться.

После этого пьяная дочь залезла к матери в бельё и вытащила оттуда спрятанные 5000 рублей. Деньги она потратила на спиртное.

Суд признал женщину виновной по статье «Грабёж». Её приговорили к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

- Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Гусиноозёрского городского суда.
грабеж

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье бухгалтер начисляла себе «лишнюю» зарплату
В Забайкалье бухгалтер начисляла себе «лишнюю» зарплату
Происшествия, 17.08.2023
Женщина внесла в схему по начислению зарплаты изменения 
Иркутянина посадили на 16 лет за убийство тёщи и поджог её квартиры
Иркутянина посадили на 16 лет за убийство тёщи и поджог её квартиры
Происшествия, 17.08.2023
Мужчина пошёл на убийство, сильно разозлившись на пенсионерку
В Бурятии две пьяные женщины угнали автомобиль
В Бурятии две пьяные женщины угнали автомобиль
Происшествия, 17.08.2023
Угонщицы решили перебраться на другое озеро
В Бурятии двое малышей выпали из окон
В Бурятии двое малышей выпали из окон
Происшествия, 17.08.2023
Их матери в это время находились в других комнатах
В Забайкалье «чёрный» лесоруб нарубил на два миллиона рублей
В Забайкалье «чёрный» лесоруб нарубил на два миллиона рублей
Происшествия, 17.08.2023
Мужчина незаконно спилил больше 100 сосен и лиственниц

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^