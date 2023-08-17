Жительница Бурятии ради выпивки залезла к матери в бельё

Нерадивая дочь ограбила мать



Жительница Селенгинского района Бурятии, ограбившая родную мать, предстала перед судом.



На суде установлено, что женщина напала на мать, будучи пьяной. Она повалила маму на диван и применила силу, чтобы так не могла пошевелиться.



После этого пьяная дочь залезла к матери в бельё и вытащила оттуда спрятанные 5000 рублей. Деньги она потратила на спиртное.



Суд признал женщину виновной по статье «Грабёж». Её приговорили к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.



- Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Гусиноозёрского городского суда.

