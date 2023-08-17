В Бурятии две пьяные женщины угнали автомобиль

Угонщицы решили перебраться на другое озеро



Вечером 15 августа, в полицию Муйского района Бурятии обратился 57-летний житель посёлка Таксимо с заявлением об угоне автомобиля Toyota Caldina.



Мужчина отдыхал на Баранчеевском озере с двумя знакомыми женщинами – местными жительницами 46 и 50 лет. Там они всю ночь распивали алкоголь у костра, потом мужчина уснул на берегу. Проснувшись, он обнаружил, что автомобиля и подруг нет.



Мужчина пытался дозвониться до женщин, но их телефоны оказались недоступны. Тогда он обратился в полицию. Ориентировка на автомобиль были переданы наружным отрядам полиции.



Инспекторы Госавтоинспекции остановили машину при выезде с озера Ульто. За рулём находилась 35-летняя пьяная местная женщина. Её привлекли к административной ответственности за нетрезвую езду. Двух женщин, которые отдыхали вместе с мужчиной, также обнаружили в салоне автомобиля в нетрезвом состоянии.



Следователь выяснил, что угонщицы, проснувшись днём решили прокатиться на машине собутыльника. Они оставили спящего мужчину одного на берегу и уехали на другое озеро.



- Там гражданки встретили подругу и продолжили распивать спиртное. Когда компания решила возвращаться домой, то 46-летняя гражданка, которая угнала чужой автомобиль, передала ключи своей 35-летней знакомой, которая находилась в менее сильном состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



На 46-летнюю подругу мужчины возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Подозреваемая не работает, ранее судима за причинение тяжкого вреда здоровью.



Расследование продолжается.



