Угонщицы решили перебраться на другое озеро
Вечером 15 августа, в полицию Муйского района Бурятии обратился 57-летний житель посёлка Таксимо с заявлением об угоне автомобиля Toyota Caldina.
Мужчина отдыхал на Баранчеевском озере с двумя знакомыми женщинами – местными жительницами 46 и 50 лет. Там они всю ночь распивали алкоголь у костра, потом мужчина уснул на берегу. Проснувшись, он обнаружил, что автомобиля и подруг нет.
Мужчина пытался дозвониться до женщин, но их телефоны оказались недоступны. Тогда он обратился в полицию. Ориентировка на автомобиль были переданы наружным отрядам полиции.
Инспекторы Госавтоинспекции остановили машину при выезде с озера Ульто. За рулём находилась 35-летняя пьяная местная женщина. Её привлекли к административной ответственности за нетрезвую езду. Двух женщин, которые отдыхали вместе с мужчиной, также обнаружили в салоне автомобиля в нетрезвом состоянии.
Следователь выяснил, что угонщицы, проснувшись днём решили прокатиться на машине собутыльника. Они оставили спящего мужчину одного на берегу и уехали на другое озеро.
- Там гражданки встретили подругу и продолжили распивать спиртное. Когда компания решила возвращаться домой, то 46-летняя гражданка, которая угнала чужой автомобиль, передала ключи своей 35-летней знакомой, которая находилась в менее сильном состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
На 46-летнюю подругу мужчины возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Подозреваемая не работает, ранее судима за причинение тяжкого вреда здоровью.
Расследование продолжается.
В Бурятии две пьяные женщины угнали автомобиль
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Их матери в это время находились в других комнатах
Мужчина вынес тело в подъезд и оставил там
Одного из них укусила змея
Мужчина незаконно спилил больше 100 сосен и лиственниц
Бывший ветеринар цинично рассказал об убийстве
Стихия добралась до Закаменска
Аферисты убедили её это сделать для «секретности»
За взятку в 1000 рублей он может на год отправиться на решётку
Инцидент произошёл там, где ремонтируют теплотрассу
Кофе он продал, а деньги потратил на выпивку
Нападавший также ограбил жертву
Она скончалась на месте аварии
На сегодня возгораний в лесах нет
В двух населённых пунктах уже ввели режим ЧС
Его обесточило из-за упавших столбов