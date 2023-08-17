Мужчина вынес тело в подъезд и оставил там
В Улан-Удэ суд вынес приговор 55-летнему ранее судимому местному жителю, который убил приятеля, а труп вынес в подъезд и подпёр им соседскую дверь.
- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», преступление произошло 8 марта 2023 года в квартире дома на улице Ключевская.
Мужчина распивал у себя дома алкоголь с двумя приятелями. С одним из них вечером из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения он поссорился. Взял кухонный нож и нанёс несколько ударов противнику в грудь, голову и по другим частям тела.
Потерпевший истёк кровью и скончался на месте. Второй мужчина испугался и убежал.
Труп остался лежать в квартире. Лишь следующим вечером убийца вынес его в подъезд и оставил у соседней квартиры, зачем-то подперев им дверь. Из-за этого позже проживающая там женщина не смогла выйти. Так и обнаружили покойного, и соседи вызвали полицию.
Убийцу задержали у него в квартире – туда вели следы волочения.
В Улан-Удэ осудили убийцу, который подпёр трупом соседскую дверь
Происшествия, Фото:
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