17 августа

16 августа

Популярное

В Улан-Удэ осудили убийцу, который подпёр трупом соседскую дверь

В Улан-Удэ осудили убийцу, который подпёр трупом соседскую дверь
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина вынес тело в подъезд и оставил там

В Улан-Удэ суд вынес приговор 55-летнему ранее судимому местному жителю, который убил приятеля, а труп вынес в подъезд и подпёр им соседскую дверь.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», преступление произошло 8 марта 2023 года в квартире дома на улице Ключевская.

Мужчина распивал у себя дома алкоголь с двумя приятелями. С одним из них вечером из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения он поссорился. Взял кухонный нож и нанёс несколько ударов противнику в грудь, голову и по другим частям тела.

Потерпевший истёк кровью и скончался на месте. Второй мужчина испугался и убежал.

Труп остался лежать в квартире. Лишь следующим вечером убийца вынес его в подъезд и оставил у соседней квартиры, зачем-то подперев им дверь. Из-за этого позже проживающая там женщина не смогла выйти. Так и обнаружили покойного, и соседи вызвали полицию.

Убийцу задержали у него в квартире – туда вели следы волочения.


убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии двое малышей выпали из окон
В Бурятии двое малышей выпали из окон
Происшествия, 17.08.2023
Их матери в это время находились в других комнатах
В Забайкалье «чёрный» лесоруб нарубил на два миллиона рублей
В Забайкалье «чёрный» лесоруб нарубил на два миллиона рублей
Происшествия, 17.08.2023
Мужчина незаконно спилил больше 100 сосен и лиственниц
В Улан-Удэ пойманный на вокзале иностранец пытался подкупить полицейского
В Улан-Удэ пойманный на вокзале иностранец пытался подкупить полицейского
Происшествия, 17.08.2023
За взятку в 1000 рублей он может на год отправиться на решётку
В Улан-Удэ автомобиль свалился в траншею
В Улан-Удэ автомобиль свалился в траншею
Происшествия, 17.08.2023
Инцидент произошёл там, где ремонтируют теплотрассу
Братчанин у всех на глазах вынес из магазина 16 банок кофе
Братчанин у всех на глазах вынес из магазина 16 банок кофе
Происшествия, 17.08.2023
Кофе он продал, а деньги потратил на выпивку
В Бурятии в ДТП погибла 24-летняя девушка
В Бурятии в ДТП погибла 24-летняя девушка
Происшествия, 17.08.2023
Она скончалась на месте аварии
В районе Бурятии из-за дождей вовсю топит сёла
В районе Бурятии из-за дождей вовсю топит сёла
Происшествия, 17.08.2023
В двух населённых пунктах уже ввели режим ЧС
Часть райцентра в Бурятии осталась без света
Часть райцентра в Бурятии осталась без света
Происшествия, 17.08.2023
Его обесточило из-за упавших столбов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^