В Забайкалье «чёрный» лесоруб нарубил на два миллиона рублей

Мужчина незаконно спилил больше 100 сосен и лиственниц



В полицию Дульдургинского района Забайкальского края поступило сообщение о незаконной рубке деревьев в 200 километрах от посёлка Ленинский. Неизвестный срубил 67 лиственниц и 50 сосен. Ущерб составил около 2,1 млн рублей.



На месте происшествия полицейские обнаружили следы от машины и трелёвки деревьев. Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 61-летний житель Читинского района.



- Установлено, что накануне мужчина арендовал лесоучасток, однако, не получив разрешительные документы на вырубку древесины, нанял рабочих и незаконно выпилил больше 80 кубометров леса, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере». Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

