Бывший ветеринар цинично рассказал об убийстве
В Мухоршибирском районе Бурятии вынесли приговор мужчине, который задушил свою сестру.
Всё произошло в Родительский день, когда пенсионер с сестрой и сожительницей поминали своих родных, распивая алкоголь. Вечером пьяные брат с сестрой начали ругаться. В ходе ссоры мужчина схватил женщину за шею и задушил её.
Затем он волоком вытащил тело во двор, где загрузил в самодельную тележку. Вместе с пришедшей на помощь сожительницей выбросил труп в заброшенном здании на той же улице.
На следующий день соседка, искавшая своих коров, обнаружила тело. Правоохранительным органам не составило особого труда найти убийцу.
На суде пенсионер, ветеринар в прошлом, цинично заявил, что связал верёвкой и проводом руки сестры, а также притянул к шее её ноги, «как связывают животных», чтобы конечности «не болтались».
- Защита пыталась смягчить участь виновного, ссылаясь на то, что К. действовал в состоянии сильного душевного волнения, вызванного «тяжкими» оскорблениями со стороны потерпевшей. Однако суд данный довод отверг, - сообщили в пресс-службе Мухоршибирского районного суда.
Пожилого сельчанина суд признал виновным в убийстве и приговорил к восьми годам колонии строгого режима. Приговор осуждённый оспаривать не стал.
Житель Бурятии задушил сестру и связал ей ноги, «как связывают животных»
Происшествия, Фото:
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