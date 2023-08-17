Аферисты убедили её это сделать для «секретности»
На днях в полицию обратилась жительница Шелехова, которая перевела мошенникам 200 тысяч рублей.
Ей в мессенджер позвонил мужчина и представился сотрудником сотовой компании. «Поводом» для звонка стало якобы поступившее от клиентки заявление о смене оператора. Женщину убедили, что в их базе имеется заявка на справку 2 НДФЛ, а это означает, что её личный кабинет взломан, и мошенники имеют доступ ко всей находящейся там информации.
- Мне сообщили, что на меня кто-то взял справку 2 НДФЛ. «Понимаете, кто-то ваши данные взломал, на вас могли кредиты набрать». Скачала приложение, сказали для секретности, чтобы обезопасить ваш телефон. Я не знала, - рассказала позже в отделе полиции потерпевшая.
Чтобы пресечь действия преступников, женщине предложили скачать «защитное» приложение. На самом деле это оказалась программа дистанционного доступа к её телефону, что открыло аферистам доступ к картам и счетам жертвы, чем они и воспользовались. Они украли у женщины более 200 тысяч рублей.
Жительница Иркутской области лишилась 200 тысяч, скачав «защитное» приложение
Происшествия, Фото:
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