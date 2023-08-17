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В Улан-Удэ автомобиль свалился в траншею

В Улан-Удэ автомобиль свалился в траншею
Происшествия,  Фото:t.me/artykovbatyr
Инцидент произошёл там, где ремонтируют теплотрассу

17 августа на улице Левченко Улан-Удэ автомобиль «Сузуки» упал в траншею. Её вырыли в связи с заменой теплосетей в рамках масштабной реконструкции тепломагистрали №3.

Видео с местами поделился аварийный комиссар Батыр Артыков. «Что происходит? Там же давно всё разрыли?!» - поделился он. На кадрах чётко видно, что, несмотря на то, что работы ведутся давно, никакого ограждения здесь нет. Вероятно, по этой причине водитель и улетел в траншею.

В свою очередь, в мэрии сообщили, что подрядную организацию ждёт наказание.

- По фактам нарушения правил проведения земляных работ по улице Левченко были проведены рейдовые мероприятия 10 и 15 августа. По результатам рейдовых мероприятий были выявлены значительные замечания. Представители подрядной организации вызваны для составления протокола административного правонарушения, - заявил и.о. первого заместителя председателя комитета городского хозяйства по жилищно-коммунальному комплексу Иван Рыбальченко. 

Протокол будет составлен по статье 32.1. «Проведение земляных работ с нарушением требований, установленных муниципальными правовыми актами» КоАП (в редакции закона Республики Бурятия от 13.11.2014 г. N 761-V). 
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