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Братчанин у всех на глазах вынес из магазина 16 банок кофе

Братчанин у всех на глазах вынес из магазина 16 банок кофе
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Кофе он продал, а деньги потратил на выпивку

В Падунском районе Братска из супермаркета наглый покупатель вынес сразу 16 банок кофе. Ущерб составил три тысячи рублей.

Представители сети продуктовых магазинов обратились в полицию. Проанализировав записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили приметы грабителя и примерное направление его движения. В течение дня оперативники задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 48-летний местный житель.

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

- Я пришёл с корыстной целью – похитить какие-нибудь продукты питания. Прошёл мимо кассы к банкам кофе, там стояла упаковка кофе. Я её аккуратненько скрутил и развернулся к выходу. После чего меня стали останавливать грузчик и продавщица. Но я не стал останавливаться, резко рванул и выбежал из магазина. После чего я кофе продал и вырученные деньги потратил на спиртное, - признался задержанный/

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж».

Кроме того, полицейские устанавливают личность мужчины, который ранее украл шоколад на сумму 10 тысяч рублей в супермаркете этой продуктовой сети. 
грабеж

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