Кофе он продал, а деньги потратил на выпивку
В Падунском районе Братска из супермаркета наглый покупатель вынес сразу 16 банок кофе. Ущерб составил три тысячи рублей.
Представители сети продуктовых магазинов обратились в полицию. Проанализировав записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили приметы грабителя и примерное направление его движения. В течение дня оперативники задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 48-летний местный житель.
Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.
- Я пришёл с корыстной целью – похитить какие-нибудь продукты питания. Прошёл мимо кассы к банкам кофе, там стояла упаковка кофе. Я её аккуратненько скрутил и развернулся к выходу. После чего меня стали останавливать грузчик и продавщица. Но я не стал останавливаться, резко рванул и выбежал из магазина. После чего я кофе продал и вырученные деньги потратил на спиртное, - признался задержанный/
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж».
Кроме того, полицейские устанавливают личность мужчины, который ранее украл шоколад на сумму 10 тысяч рублей в супермаркете этой продуктовой сети.
Братчанин у всех на глазах вынес из магазина 16 банок кофе
Происшествия, Фото:
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