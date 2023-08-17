В Улан-Удэ пойманный на вокзале иностранец пытался подкупить полицейского

За взятку в 1000 рублей он может на год отправиться на решётку



Этот инцидент произошёл в столице Бурятии – на площади у вокзала. Сотрудники Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте решили проверить документы у 38-летнего иностранца. Выяснилось, что срок его законного пребывания на территории России истёк.



Мужчину доставили в отдел для составления протокола по статье 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в РФ»). Чтобы избежать наказания, он предложил правоохранителям взятку – тысячу рублей.



Теперь задержанному грозит уголовное дело за покушение на мелкое взяточничество (по части 3 статьи 30 – части 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса РФ). Она предусматривает до года лишения свободы. Проводится проверка, рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.