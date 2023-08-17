В Бурятии ревнивец избил мужчину, которому его жена ставила уколы

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Нападавший также ограбил жертву



В посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии росгвардейцы задержали 39-летнего подозреваемого в грабеже и избиении односельчанина.



Установлено, что конфликт между мужчинами вспыхнул на фоне ревности. Супруга одного из них ставила уколы своему знакомому. Её ревнивому мужу это не понравилось, и он пришёл на «разборки».



- В ходе конфликта потерпевшему были нанесены побои. Затем злоумышленник похитил из дома жертвы продукты питания и сотовый телефон и скрылся с места преступления. Избитого мужчину обнаружили соседи и сообщили в правоохранительные органы, а также вызвали скорую помощь, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Наряд вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на место и опросил потерпевшего. Вскоре подозреваемого задержали по его месту жительства и доставил в отдел полиции. Похищенное у него изъяли.



По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведеёся следствие.



