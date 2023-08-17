Часть райцентра в Бурятии осталась без света









Отключить электроэнергию пришлось и в посёлке Зун-Мурино – там повысился уровень реки, а провода ЛЭП опасно повисли прямо над ней.

Вечером 16 августа в тункинском посёлке Кырен – от пожарной части до улуса Хужиры по южной стороне – исчезла электроэнергия. Об этом рассказали в группе «Тунка-инфо.24/7».На место отправились специалисты. Как выяснилось, рядом с улицей Пограничная упали два столба.