17 августа

16 августа

Популярное

Часть райцентра в Бурятии осталась без света

Часть райцентра в Бурятии осталась без света
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Его обесточило из-за упавших столбов

Вечером 16 августа в тункинском посёлке Кырен – от пожарной части до улуса Хужиры по южной стороне – исчезла электроэнергия. Об этом рассказали в группе «Тунка-инфо.24/7».

На место отправились специалисты. Как выяснилось, рядом с улицей Пограничная упали два столба. 


Отключить электроэнергию пришлось и в посёлке Зун-Мурино – там повысился уровень реки, а провода ЛЭП опасно повисли прямо над ней.
отключение света электроснабжение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Часть райцентра в Бурятии осталась без света
Часть райцентра в Бурятии осталась без света
Происшествия, 17.08.2023
Его обесточило из-за упавших столбов
В районе Бурятии из-за дождей вовсю топит сёла
В районе Бурятии из-за дождей вовсю топит сёла
Происшествия, 17.08.2023
В двух населённых пунктах уже ввели режим ЧС
Читинка украла у родственника более 13 млн рублей
Читинка украла у родственника более 13 млн рублей
Происшествия, 16.08.2023
Женщину приговорили к реальному лишению свободы 
В Иркутске в тройном ДТП пострадали два пассажира
В Иркутске в тройном ДТП пострадали два пассажира
Происшествия, 16.08.2023
Водитель Honda Fit врезался в столб и вылетел на «встречку»
В Иркутской области мать и сын за торговлю наркотиками получили 27 лет на двоих
В Иркутской области мать и сын за торговлю наркотиками получили 27 лет на двоих
Происшествия, 16.08.2023
Они торговали смесью, содержащей в своём составе героин.
В селе в Бурятии ввели карантин по бешенству
В селе в Бурятии ввели карантин по бешенству
Происшествия, 16.08.2023
Ранее там обнаружили труп погибшей от бешенства лисы
В Бурятии грунтовые воды подтопили дорогу
В Бурятии грунтовые воды подтопили дорогу
Происшествия, 16.08.2023
Проезд транспорта не ограничили
В Иркутской области разбился мотоциклист
Происшествия, 16.08.2023
Мужчина перевернулся на мотоцикле, не имея защитного шлема и экипировки
Жителя Иркутской области подозревают в работе на разведку Украины
Жителя Иркутской области подозревают в работе на разведку Украины
Происшествия, 16.08.2023
Молодой человек трудится на производственном предприятии
В Иркутской области в ДТП погибла пассажирка Toyota Ractis
В Иркутской области в ДТП погибла пассажирка Toyota Ractis
Происшествия, 16.08.2023
Водитель не справился с управлением и вылетел с трассы
В Бурятии 12-летнего мальчика укусила найденная у реки змея
В Бурятии 12-летнего мальчика укусила найденная у реки змея
Происшествия, 16.08.2023
После нападения рептилии ребёнку стало плохо
Киберпреступники «угоняют» аккаунты жителей Бурятии на «Госуслугах»
Киберпреступники «угоняют» аккаунты жителей Бурятии на «Госуслугах»
Происшествия, 16.08.2023
Только за сутки зарегистрировано пять таких случаев

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^