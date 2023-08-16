Проезд транспорта не ограничили
В Кабанском районе Бурятии между сёлами Романово и Жилино из-за выхода грунтовых вод подтопило участок автомобильной дороги.
- Уровень воды - 3 см. Проезд транспорта не ограничен. Есть объездная дорога, - сообщается в группе «Кабанск-инфо».
Ситуацию взяли под контроль. Ведётся мониторинг уровня воды.
В Бурятии грунтовые воды подтопили дорогу
Происшествия, Фото:
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