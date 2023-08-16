В Иркутске в тройном ДТП пострадали два пассажира





Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествияНа объездной дороге в Ленинском округе Иркутска сегодня, 16 августа произошло тройное ДТП.По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Fit, двигаясь в направлении Ангарска, не справился с управлением и допустил наезд на световую опору. После удара авто выбросило на полосу встречного движения, где оно столкнулась ещё с двумя иномарками.В результате автоаварии двух пассажиров госпитализировали, сообщает Госавтоинспекция Иркутска.На месте происшествия работают сотрудники ДПС, а также представители коммунальных служб.