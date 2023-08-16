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В Иркутске в тройном ДТП пострадали два пассажира

В Иркутске в тройном ДТП пострадали два пассажира
Происшествия,  Фото:https://t.me/gibdd_138
Водитель Honda Fit врезался в столб и вылетел на «встречку»

Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия

На объездной дороге в Ленинском округе Иркутска сегодня, 16 августа произошло тройное ДТП.

По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Fit, двигаясь в направлении Ангарска, не справился с управлением и допустил наезд на световую опору. После удара авто выбросило на полосу встречного движения, где оно столкнулась ещё с двумя иномарками.


В результате автоаварии двух пассажиров госпитализировали, сообщает Госавтоинспекция Иркутска.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, а также представители коммунальных служб.

ДТП Иркутск

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