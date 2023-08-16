В Иркутской области разбился мотоциклист

На федеральной трассе «Вилюй» в Усть-Кутском районе Иркутской области произошло ДТП, в котором погиб мотоциклист. Сообщение об аварии поступило в полицию вечером 15 августа.- По предварительной информации водитель не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Не имея, ни защитной экипировки, ни шлема, 45-летний мужчина получил травмы, от которых скончался до приезда медиков, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Установлено, что мужчина сел за руль мотоцикла, не имея водительского удостоверения. Кроме того, транспорт не был зарегистрирован.Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.