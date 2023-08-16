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В Иркутской области разбился мотоциклист

Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчина перевернулся на мотоцикле, не имея защитного шлема и экипировки

На федеральной трассе «Вилюй» в Усть-Кутском районе Иркутской области произошло ДТП, в котором погиб мотоциклист. Сообщение об аварии поступило в полицию вечером 15 августа.

- По предварительной информации водитель не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Не имея, ни защитной экипировки, ни шлема, 45-летний мужчина получил травмы, от которых скончался до приезда медиков, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Установлено, что мужчина сел за руль мотоцикла, не имея водительского удостоверения. Кроме того, транспорт не был зарегистрирован.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.




ДТП смерть мотоциклисты

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