Мужчина перевернулся на мотоцикле, не имея защитного шлема и экипировки
На федеральной трассе «Вилюй» в Усть-Кутском районе Иркутской области произошло ДТП, в котором погиб мотоциклист. Сообщение об аварии поступило в полицию вечером 15 августа.
- По предварительной информации водитель не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Не имея, ни защитной экипировки, ни шлема, 45-летний мужчина получил травмы, от которых скончался до приезда медиков, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Установлено, что мужчина сел за руль мотоцикла, не имея водительского удостоверения. Кроме того, транспорт не был зарегистрирован.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
В Иркутской области разбился мотоциклист
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина перевернулся на мотоцикле, не имея защитного шлема и экипировки
Молодой человек трудится на производственном предприятии
Ряд улиц остались без электроэнергии
Водитель не справился с управлением и вылетел с трассы
После нападения рептилии ребёнку стало плохо
Только за сутки зарегистрировано пять таких случаев
Суд остался непреклонен
Дебошир приехал из Ленинградской области
Изначально он пришёл в магазин, чтобы купить одежду
Вор залез в окно гостиницы
Тело мальчика с вечера ищут спасатели и полиция
Игравшие дети случайно попали снежком в проезжавший мимо автомобиль
Она скончалась в больнице
Наезд произошёл во дворе дома
В Оке обесточило сразу несколько сёл