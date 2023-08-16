Молодой человек трудится на производственном предприятии
В Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Ангарска, который подозревается в сборе информации для разведки Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что сотрудник одного из производственных предприятий осуществил сбор сведений и подготовил фотоматериалы, характеризующие состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции для дальнейшей передачи представителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины», - говорится в сообщении.
Также установлено, что по заданию спецслужбы ангарчанин распространял листовки, дискредитирующие использование Вооружённых сил РФ в целях защиты интересов страны и её граждан.
В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». По ней предусмотрено до восьми лет лишения свободы.
Жителя Иркутской области подозревают в работе на разведку Украины
Происшествия, Фото:
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