Жителя Иркутской области подозревают в работе на разведку Украины

Происшествия, Фото: УФСБ по Иркутской области

Молодой человек трудится на производственном предприятии



В Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Ангарска, который подозревается в сборе информации для разведки Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.



«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что сотрудник одного из производственных предприятий осуществил сбор сведений и подготовил фотоматериалы, характеризующие состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции для дальнейшей передачи представителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины», - говорится в сообщении.



Также установлено, что по заданию спецслужбы ангарчанин распространял листовки, дискредитирующие использование Вооружённых сил РФ в целях защиты интересов страны и её граждан.



В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». По ней предусмотрено до восьми лет лишения свободы.

