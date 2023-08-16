В Бурятии пьяный мужчина без причины повредил чужой автомобиль

Дебошир приехал из Ленинградской области



В Севербайкальске в производстве полиции находится уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Ленинградской области. Он обвиняется в умышленном повреждении имущества, совершённом из хулиганских побуждений.



Мужчина приехал в Северобайкальск погостить у родственников. Встретив друзей, он перебрал спиртного. Возвращаясь домой, он увидел иномарку, которую без всяких причин начал со всей силы пинать.



- На звуки охранной сигнализации вышли хозяева автомобиля, однако и они не смогли успокоить хулигана и вызвали сотрудников полиции, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Причинённый ущерб хозяйка авто оценила в 66 тысяч рублей.



Протрезвев, мужчина раскаялся в содеянном и полностью возместил ущерб.



В МВД отметили, что мужчина ранее не привлекался к административной и уголовной ответственности, трудоустроен.



