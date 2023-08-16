Дебошир приехал из Ленинградской области
В Севербайкальске в производстве полиции находится уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Ленинградской области. Он обвиняется в умышленном повреждении имущества, совершённом из хулиганских побуждений.
Мужчина приехал в Северобайкальск погостить у родственников. Встретив друзей, он перебрал спиртного. Возвращаясь домой, он увидел иномарку, которую без всяких причин начал со всей силы пинать.
- На звуки охранной сигнализации вышли хозяева автомобиля, однако и они не смогли успокоить хулигана и вызвали сотрудников полиции, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Причинённый ущерб хозяйка авто оценила в 66 тысяч рублей.
Протрезвев, мужчина раскаялся в содеянном и полностью возместил ущерб.
В МВД отметили, что мужчина ранее не привлекался к административной и уголовной ответственности, трудоустроен.
В Бурятии пьяный мужчина без причины повредил чужой автомобиль
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Изначально он пришёл в магазин, чтобы купить одежду
Вор залез в окно гостиницы
Тело мальчика с вечера ищут спасатели и полиция
Игравшие дети случайно попали снежком в проезжавший мимо автомобиль
Она скончалась в больнице
Наезд произошёл во дворе дома
В Оке обесточило сразу несколько сёл
Он погиб на реке Уда
Водитель пытался списать вину на покойного пассажира
Здесь под поезд попала девочка
Они ловили рыболовными сетями
Схему обмана быстро распознали сотрудницы банка
Пожары случились в Закаменском и Тарбагатайском районах
Мужчину приговорили к обязательным работам
С обоими грибниками всё в порядке