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В Бурятии пьяный мужчина без причины повредил чужой автомобиль

В Бурятии пьяный мужчина без причины повредил чужой автомобиль
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Дебошир приехал из Ленинградской области

В Севербайкальске в производстве полиции находится уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Ленинградской области. Он обвиняется в умышленном повреждении имущества, совершённом из хулиганских побуждений.

Мужчина приехал в Северобайкальск погостить у родственников. Встретив друзей, он перебрал спиртного. Возвращаясь домой, он увидел иномарку, которую без всяких причин начал со всей силы пинать.

- На звуки охранной сигнализации вышли хозяева автомобиля, однако и они не смогли успокоить хулигана и вызвали сотрудников полиции, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Причинённый ущерб хозяйка авто оценила в 66 тысяч рублей.

Протрезвев, мужчина раскаялся в содеянном и полностью возместил ущерб.

В МВД отметили, что мужчина ранее не привлекался к административной и уголовной ответственности, трудоустроен.

умышленное повреждение имущества

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