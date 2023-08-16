В Бурятии вора поймали, когда он заворачивал телевизор в покрывало





В Кабанском районе Бурятии наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого в попытке кражи из гостиницы.Кнопка тревожной сигнализации сработала в одной из гостиниц посёлка Селенгинск. Росгвардейцы прибыли на место, где администратор сообщила о постороннем, который проник в гостиницу.Сотрудники вневедомственной охраны задержали пытавшегося выбежать из номера мужчину.- Задержанный признался, что проходя мимо гостиницы, увидел открытое окно на втором этаже. Он проник в помещение через козырёк подъезда для совершения кражи – попытался похитить жидкокристаллический телевизор, завернув его в покрывало, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.33-летний уроженец Иволгинского района, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, доставлен в полицию.По факту попытки кражи возбуждено уголовное дело.