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В Бурятии вора поймали, когда он заворачивал телевизор в покрывало

В Бурятии вора поймали, когда он заворачивал телевизор в покрывало
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Вор залез в окно гостиницы

В Кабанском районе Бурятии наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого в попытке кражи из гостиницы.

Кнопка тревожной сигнализации сработала в одной из гостиниц посёлка Селенгинск. Росгвардейцы прибыли на место, где администратор сообщила о постороннем, который проник в гостиницу.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали пытавшегося выбежать из номера мужчину.

- Задержанный признался, что проходя мимо гостиницы, увидел открытое окно на втором этаже. Он проник в помещение через козырёк подъезда для совершения кражи – попытался похитить жидкокристаллический телевизор, завернув его в покрывало, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.


33-летний уроженец Иволгинского района, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, доставлен в полицию.

По факту попытки кражи возбуждено уголовное дело.




кража Росгвардия

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