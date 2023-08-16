Часть района в Бурятии осталась без света из-за упавших деревьев и опоры



Накануне в трёх населённых пунктах Окинского района Бурятии произошло аварийное отключение электроэнергии. Так, на стадионе в Хужире упала электроопора. В селе Саяны дерево рухнуло на ЛЭП. Провод оборвался и свет исчез на двух улицах – Школьная и Лесная.



Из-за упавшего на линию электропередачи дерева обесточило и улус Шарза. На место отправились специалисты. Помимо перечисленных, они выявили и другие повреждения.





Аварийно-восстановительные работы продолжатся утром 16 августа, сообщили в группе «Ока-инфо.24/7» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района.