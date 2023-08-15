Деньги он стащил из дамской сумочки
На севере Бурятии транспортные полицейские задержали 45-летнего местного жителя. Его подозревают в краже денег из дамской сумочки в вагоне-ресторана пассажирского поезда сообщением «Северобайкальск – Москва». Вор украл 24 тысячи рублей.
- Денежные средства похититель потратил в одном из магазинов Северобайкальска, где приобрёл продукты питания и алкогольную продукцию, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Житель Бурятии украл в поезде 20 тысяч рублей
Происшествия, Фото:
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