Житель Бурятии украл в поезде 20 тысяч рублей

Деньги он стащил из дамской сумочки



На севере Бурятии транспортные полицейские задержали 45-летнего местного жителя. Его подозревают в краже денег из дамской сумочки в вагоне-ресторана пассажирского поезда сообщением «Северобайкальск – Москва». Вор украл 24 тысячи рублей.



- Денежные средства похититель потратил в одном из магазинов Северобайкальска, где приобрёл продукты питания и алкогольную продукцию, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

