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Житель Бурятии украл в поезде 20 тысяч рублей

Житель Бурятии украл в поезде 20 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Деньги он стащил из дамской сумочки

На севере Бурятии транспортные полицейские задержали 45-летнего местного жителя. Его подозревают в краже денег из дамской сумочки в вагоне-ресторана пассажирского поезда сообщением «Северобайкальск – Москва». Вор украл 24 тысячи рублей.

- Денежные средства похититель потратил в одном из магазинов Северобайкальска, где приобрёл продукты питания и алкогольную продукцию, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 
кража

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