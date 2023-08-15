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На севере Бурятии нашлись мальчик и мужчина, заблудившиеся в лесу

На севере Бурятии нашлись мальчик и мужчина, заблудившиеся в лесу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
С обоими грибниками всё в порядке

Жители Баунтовского района Бурятии – мужчина и подросток, которые заплутали в лесу, выбрались оттуда сами. Об этом рассказали в группе «Баунт-инфо.24/7».

Оба сборщика дикоросов находятся в удовлетворительном состоянии. Ранее сообщалось, что сельчане ушли в лес за грибами вместе с собакой ещё 13 августа и не вернулись.

Изначально их искали сотрудники МВД. Позже в группе «Баунт-инфо.24/7» объявили сбор добровольцев. Желающих помочь попросили взять с собой тёплую одежду, фонарики, резиновые сапоги, заряженный мобильный телефон и запасные источники питания для него, а также сухпаёк и воду.

Накануне к поискам также присоединились сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) и представители отряда «ЛизаАлерт». Ориентировку на пропавших распространили в соцсетях. 


пропавшие без вести Лес грибы

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