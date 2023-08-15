Мужчину признали виновным сразу по трём статьям
В Иркутской области вынесли обвинительный приговор 47-летнему педофилу из города Усолье-Сибирское. Его признали виновным по трём статьям: «Насильственные действия сексуального характера», «Развратные действия» и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов».
- Следствием и судом установлено, что указанные преступления мужчина совершал с 2019 по 2021 годы с использованием Интернета. Преступная деятельность была выявлена сотрудниками МВД, - сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Усольский городской суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
В Иркутской области педофила приговорили к 20 годам колонии строгого режима
Происшествия, Фото:
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